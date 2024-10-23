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17:45, 23 октября 2024 года В Орловской области установили карантины по бешенству животных В регионе найдены два очага болезни.





В Орловской области установили карантины по бешенству животных. В регионе найдены два очага болезни.



Эпизоотическими очагами по бешенству животных признаны два участка по шесть квадратных метров. Они расположены вблизи урочища Милятина Багриновского сельского поселения Болховского района и на территории Луначарского сельского поселения Урицкого района.



Документами также установлены границы неблагополучных пунктов по бешенству животных и другие карантинные мероприятия. Причиной ввода карантина по бешенству животных стало нахождение двух трупов лис в эпизоотических очагах.





Артем Ежаков





