На Орловщине снова снизилась заболеваемость ОРВИ и COVID-19
Число пациентов с коронавирусом упало сразу на 43%.
В Орловской области с 14 по 20 октября в больницы с симптомами ОРВИ обратилось порядка 5,1 тысячи человек, что на три процента меньше показателя позапрошлой семидневки. Также незначительно – на 0,7% – снизилось число пациентов в возрасте до 14 лет. Статистику представили в региональном управлении Роспотребнадзора.
Тем временем, число пациентов с коронавирусом упало сразу на 43%. На прошлой неделе им заболели 332 человека.
Одновременно продолжается вакцинация от гриппа. Прививку сделала четверть населения Орловщины.