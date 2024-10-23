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17:26, 23 октября 2024 года На Орловщине снова снизилась заболеваемость ОРВИ и COVID-19 Число пациентов с коронавирусом упало сразу на 43%.





В Орловской области с 14 по 20 октября в больницы с симптомами ОРВИ обратилось порядка 5,1 тысячи человек, что на три процента меньше показателя позапрошлой семидневки. Также незначительно – на 0,7% – снизилось число пациентов в возрасте до 14 лет. Статистику представили в региональном управлении Роспотребнадзора.



Тем временем, число пациентов с коронавирусом упало сразу на 43%. На прошлой неделе им заболели 332 человека.



Одновременно продолжается вакцинация от гриппа. Прививку сделала четверть населения Орловщины.





Артем Ежаков





