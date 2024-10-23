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14:29, 23 октября 2024 года В котельную 909-го квартала Орла прибыл третий котел Ориентировочно, на его монтаж и пусконаладку уйдет от недели до десяти дней.



Фото: страница Михаила Вдовина в "ВКонтакте"

В котельную 909-го квартала Орла прибыл третий котел. Об этом на своей странице в "ВКонтакте" рассказал первый зампред Орловского облсовета Михаил Вдовин. Как заявил депутат, по оценкам специалистов, на монтаж котла и пусконаладку уйдет от недели до десяти дней.

"Могу предположить, после этого проблема теплоснабжения и горячей воды уйдет в прошлое", – заявил депутат. Два других котла готовы к работе.





Артем Ежаков





