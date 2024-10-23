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Главная » Новости

13:03, 23 октября 2024 года

Свыше трех тысяч орловчанок воспользовались родовым сертификатом

На эти цели в регионе направлено почти 35 миллионов рублей.

Фото: архив

В Орловской области 3289 женщин с начала 2024 года воспользовались родовым сертификатом. Это электронный документ, предназначенный для оплаты услуг, оказанных в период беременности, родов и послеродовой период, а также услуг по проведению медосмотров в первый год жизни ребенка.

С начала 2024 года на эти цели отделением социального фонда РФ по Орловской области направлено медицинским учреждениям 34,8 миллиона рублей. Документ состоит из трех талонов, общая сумма составляет 12 тысяч рублей. Обналичить его нельзя, сообщили в пресс-службе правительства региона.

С 2021 года орловчанкам не нужно предоставлять бумажные талоны в медицинские организации, социальный фонд получает необходимые сведения в автоматическом режиме, а сертификат формируется при первом посещении женской консультации.


Сергей Силаев
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