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11:55, 23 октября 2024 года В Орле без отопления остался детский сад Также нет тепла в нескольких многоэтажках по улице Комсомольской.



Фото: архив

23 октября в Орле несколько многоквартирных домов и детский сад остались без отопления. Как сообщили в "Орелгортеплоэнерго", это произошло из-за ремонта теплосети и устранения утечки теплоносителя.



До 17:00 без тепла будут находиться жители домов № 191, 193, 227, 229, 229а и 231 по улице Комсомольской, а также по Ботаническому переулку, 4. Кроме того, нет отопления в детском саду № 55.









Сергей Мерцалов





