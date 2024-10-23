В Орле проведут соревнования для бойцов СВО и их семей
Спортивное мероприятие состоится 2 ноября.
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В училище олимпийского резерва в Орле проведут соревнования, в которых примут участие бойцы СВО и их семьи. Мероприятие пройдет по адресу: улица Матросова, 5. Начало в 11:00.
Орловцев ждут эстафеты, сдача норм ГТО и презентация секций массажа, сообщили в пресс-службе областного правительства. Приглашаются также ветераны СВО, в том числе с инвалидностью, семьи участников боевых действий, члены семей погибших бойцов.
Поддержать бойцов могут и зрители. Оставить заявку в качестве участника или зрителя можно по телефону: +7 (4862) 25-28-08.
Если участник соревнований захочет сдать нормы ГТО, то заранее необходимо зарегистрироваться на сайте движения ГТО, нажав кнопку "Стать участником движения", а также предоставить медицинскую справку из поликлиники.