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15:30, 23 октября 2024 года

В Орле проведут соревнования для бойцов СВО и их семей

Спортивное мероприятие состоится 2 ноября.

Фото: архив

В училище олимпийского резерва в Орле проведут соревнования, в которых примут участие бойцы СВО и их семьи. Мероприятие пройдет по адресу: улица Матросова, 5. Начало в 11:00.

Орловцев ждут эстафеты, сдача норм ГТО и презентация секций массажа, сообщили в пресс-службе областного правительства. Приглашаются также ветераны СВО, в том числе с инвалидностью, семьи участников боевых действий, члены семей погибших бойцов.

Поддержать бойцов могут и зрители. Оставить заявку в качестве участника или зрителя можно по телефону: +7 (4862) 25-28-08. 

Если участник соревнований захочет сдать нормы ГТО, то заранее необходимо зарегистрироваться на сайте движения ГТО, нажав кнопку "Стать участником движения", а также предоставить медицинскую справку из поликлиники.


Сергей Силаев
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