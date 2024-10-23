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12:15, 23 октября 2024 года Орловцам порекомендовали не использовать пиротехнику Решение принято на заседании в областной администрации.



Фото: архив

Орловцам порекомендовали не использовать пиротехнику. Решение принято на заседании в областной администрации.



Жителям Орловской области рекомендуют ограничить использование пиротехники на время проведения специальной военной операции. Такое решение принято в ходе совместного заседания антитеррористической комиссии в Орловской области и регионального оперштаба от 24 сентября 2024 года.



– Необходимость ограничения использования пиротехнической продукции связана с сохранением общественного порядка на территории региона в период проведения специальной военной операции, - отметили в пресс-службе областного правительства.



Напомним, ранее на Орловщине вводили временный запрет на продажу пиротехники. Так, он действовал с 30 ноября до 31 декабря 2023 года.





Сергей Силаев





