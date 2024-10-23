Орловцы передали штурмовикам три комплекта грязевой резины
Посылку доставили на Курское направление.
Орловцы передали три комплекта грязевой резины бойцам СВО. Участие в сборе гуманитарной помощи приняли жители Орла, волонтеры организации "Орел с Донбассом", сотрудники городской администрации и муниципальной Спецавтобазы.
Посылку доставили штурмовикам подразделения "Лев" на Курское направление. Кроме того, один из орловских ресторанов отправил на фронт продовольствие. Как сообщили в пресс-службе правительства Орловской области, бойцы уже получили гуманитарный груз.