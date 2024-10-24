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11:39, 24 октября 2024 года Жалобы орловцев будут рассматривать быстрее С 1 января в силу вступят изменения в Налоговый кодекс, касающиеся рассмотрения обращений граждан.



Фото: архив "Вестей"

С 1 января 2025 года в силу вступают изменения в Налоговый кодекс Российской Федерации. Нововведение позволит рассматривать жалобы граждан в упрощенном порядке. Срок сократится до семи дней с момента получения жалобы.



Решение будет выносить тот же налоговый орган, чьи акты или действия оспариваются. Как отмечают в ведомстве, отзыв жалобы не станет препятствием для ее дальнейшего рассмотрения в обычном порядке. Направить жалобу можно в письменной форме, лично или в электронной форме.





Анна Вайсергисер





