Жалобы орловцев будут рассматривать быстрее

С 1 января в силу вступят изменения в Налоговый кодекс, касающиеся рассмотрения обращений граждан.
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С 1 января 2025 года в силу вступают изменения в Налоговый кодекс Российской Федерации. Нововведение позволит рассматривать жалобы граждан в упрощенном порядке. Срок сократится до семи дней с момента получения жалобы.
Решение будет выносить тот же налоговый орган, чьи акты или действия оспариваются. Как отмечают в ведомстве, отзыв жалобы не станет препятствием для ее дальнейшего рассмотрения в обычном порядке. Направить жалобу можно в письменной форме, лично или в электронной форме.