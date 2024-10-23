В Мценске водитель электровелосипеда сбил женщину на переходе
Пострадавшую отвезли в больницу.
Фото: Управление Госавтоинспекции Орловской области
В Мценске Орловской области утром 22 октября водитель электровелосипеда ехал по улице Тургенева и в районе дома № 194 на регулируемом пешеходном переходе не уступил дорогу 73-летней женщине. Она переходила проезжую часть на зеленый свет.
В результате столкновения женщина получила телесные повреждения, ее отвезли в больницу. Об этом сообщили в Госавтоинспекции региона.
Всего за последние сутки в Орловской области зарегистрировали 12 ДТП. В них пострадал один человек.