Главная » Новости



15:00, 23 октября 2024 года Денисьевские чтения пройдут в Орле Научно-практическая конференция состоится 24-25 октября.



Фото: архив

В Орловской областной библиотеке имени Бунина 24-25 пройдет научно-практическая конференция по библиотековедению, библиографоведению, книговедению и проблемам библиотечно-информационной деятельности.



В четверг 24 октября состоится открытие и пленарная сессия, где прозвучит сразу несколько докладов от ведущих российских библиотековедов. В работе конференции примут участие специалисты из Москвы, Санкт-Петербурга, Орловской, Белгородской, Брянской, Курской, Липецкой области, Якутии, Республики Тыва, Республики Беларусь, сотрудники федеральных библиотек, преподаватели вузов, музейные работники. Об этом сообщили в Орловской областной библиотеке.



Денисьевские чтения проводятся с 2003 года. С 2010 года в работе конференции участвуют исследователи из стран ближнего зарубежья. В 2024 году мероприятие проведут в 21-й раз.



(18+)





Сергей Силаев





