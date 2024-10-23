Андрей Клычков посетил стройплощадку индустриального парка "Регион 57"
Работы на объекте ведутся в три смены.
На одну из самых крупных в будущем площадок для бизнеса приехала областная делегация во главе с губернатором Андреем Клычковым. Это индустриальный парк "Регион 57". Строительство здесь ведется в три смены.
Резиденты парка смогут воспользоваться рядом преимуществ, одно из которых - расположение в черте города. Реализация проекта стала возможной благодаря победе в конкурсе Министерства экономического развития РФ. На строительство Орел получил 500 миллионов рублей.
Проект "Регион 57" включает в себя возведение двух производственных зданий с пристроенными административно-бытовыми корпусами. Подробнее расскажет Екатерина Габова.