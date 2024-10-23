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10:30, 23 октября 2024 года Андрей Клычков посетил стройплощадку индустриального парка "Регион 57" Работы на объекте ведутся в три смены.







На одну из самых крупных в будущем площадок для бизнеса приехала областная делегация во главе с губернатором Андреем Клычковым. Это индустриальный парк "Регион 57". Строительство здесь ведется в три смены.



Резиденты парка смогут воспользоваться рядом преимуществ, одно из которых - расположение в черте города. Реализация проекта стала возможной благодаря победе в конкурсе Министерства экономического развития РФ. На строительство Орел получил 500 миллионов рублей.



Проект "Регион 57" включает в себя возведение двух производственных зданий с пристроенными административно-бытовыми корпусами. Подробнее расскажет Екатерина Габова.





Екатерина Габова





