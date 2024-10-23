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9:26, 23 октября 2024 года В Орловском округе пожарные спасли от огня два дома Пострадали беседка и гараж.



Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

В деревне Овсянниково Орловского муниципального округа в ночь на 23 октября загорелась беседка. Когда пожарные приехали на место, огонь успел перекинуться на гараж, был риск распространения на жилые дома.



По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Орловской области, беседка выгорела, у гаража частично обрушилась крыша, дом получил термические повреждения. Спасено два жилых дома.



Предварительная причина пожара - аварийный режим электроустановки в беседке.





Сергей Силаев





