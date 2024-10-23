Андрей Клычков: "Все вопросы ветеранов СВО должны решаться в приоритетном порядке"
Глава региона провел личный прием граждан.
Фото: пресс-служба губернатора Орловской области
22 октября губернатор Орловской области Андрей Клычков провел личный прием граждан. На встречу пришли жители Орла, Должанского и Знаменского районов. Обсуждались вопросы, связанные с оказанием помощи участникам специальной военной операции и членам их семей.
Глава региона подчеркнул, что все проблемы ветеранов СВО должны решаться в приоритетном порядке. По итогам встречи Андрей Клычков дал соответствующие поручения и рекомендации профильным органам государственной власти и главам муниципальных образований. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.