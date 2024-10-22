Начинающим орловским дизайнерам предложили оформить идеи отделки квартир
Конкурс организовали компания ОДСК и Российский союз дизайнеров.
Начинающим орловским дизайнерам предложили пофантазировать над квартирами комфорт-класса. Компания ОДСК и Российский союз дизайнеров организовали конкурс на лучший дизайн-проект отделки трехкомнатных квартир.
Участники должны будут представить проект как в текстовом, так и в графическом вариантах. Также им нужно будет самостоятельно подобрать материалы отделки. Победитель конкурса получит возможность реализовать свой проект при поддержке организаторов конкурса. Подробнее в сюжете Эльзы Ахмедбековой.