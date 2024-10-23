среда 23.10.2024 10:14:33 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС





Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
ВЫБОРЫ 2024
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Семейный альбом
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Утро России. Орел
Театральный радиопроект "Литературная волна"
Большой Футбол
Главная » Новости

7:00, 23 октября 2024 года

Евлампий Зимоуказатель: народные приметы на 23 октября 2024

Как есть обычаи, какими делами лучше не заниматься и о чем говорит погода.


23 октября 2024 в народном календаре день Евлампия Зимоуказателя. В какие народные приметы верили наши предки, что сегодня можно делать, а чего нельзя, а также о чем говорят природные явления? Рассказываем.
 
У наших предков на Евлампия было принято выбрасывать из дома старые вещи. Согласно народному календарю, это и сегодня может помочь избежать болезней зимой и не впустить в свою жизнь неприятности. Не принято на Евлампия наряжаться, носить новую одежду, дорогие украшения — это может притянуть невзгоды. День неподходящий для свадьбы, сватовства и любовных признаний.
 
Природные явления помогут предсказать дальнейшую погоду. Слякоть и грязь говорят о том, что осень затянется, а если день проходит без морозов, снега стоит ждать не раньше чем через месяц. Восточный или северный ветер сулит похолодание.



Ольга СУПОНЕВА
© 2002−2024 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.