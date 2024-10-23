Евлампий Зимоуказатель: народные приметы на 23 октября 2024

Как есть обычаи, какими делами лучше не заниматься и о чем говорит погода.

23 октября 2024 в народном календаре день Евлампия Зимоуказателя. В какие народные приметы верили наши предки, что сегодня можно делать, а чего нельзя, а также о чем говорят природные явления? Рассказываем.

У наших предков на Евлампия было принято выбрасывать из дома старые вещи. Согласно народному календарю, это и сегодня может помочь избежать болезней зимой и не впустить в свою жизнь неприятности. Не принято на Евлампия наряжаться, носить новую одежду, дорогие украшения — это может притянуть невзгоды. День неподходящий для свадьбы, сватовства и любовных признаний.

Природные явления помогут предсказать дальнейшую погоду. Слякоть и грязь говорят о том, что осень затянется, а если день проходит без морозов, снега стоит ждать не раньше чем через месяц. Восточный или северный ветер сулит похолодание.