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20:40, 22 октября 2024 года Жители Голохвастово добиваются ремонта въезда в деревню Ежегодно весной и осенью дорога по улице Нижней раскисает, и проехать по ней становится невозможно.







Жители деревни Голохвастово больше шести лет ждут ремонта дороги на улице Нижней. Ежегодно в весенний и осенний периоды проехать по ней становится настоящим испытанием – дорога раскисает. Сейчас жители – а это около 20 человек – постоянно за свой счет покупают щебень и кирпичи для хоть какой-то починки пути.



Жители неоднократно обращались в различные инстанции с просьбой отремонтировать дорогу. О дорожной проблеме в деревне Голохвастово власти знают. Есть даже временное решение – провести грейдирование, засыпать щебнем. Потребности в асфальте не видят – малая численность населения.





Эльза Ахмедбекова





