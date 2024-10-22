Жители Голохвастово добиваются ремонта въезда в деревню
Ежегодно весной и осенью дорога по улице Нижней раскисает, и проехать по ней становится невозможно.
Жители деревни Голохвастово больше шести лет ждут ремонта дороги на улице Нижней. Ежегодно в весенний и осенний периоды проехать по ней становится настоящим испытанием – дорога раскисает. Сейчас жители – а это около 20 человек – постоянно за свой счет покупают щебень и кирпичи для хоть какой-то починки пути.
Жители неоднократно обращались в различные инстанции с просьбой отремонтировать дорогу. О дорожной проблеме в деревне Голохвастово власти знают. Есть даже временное решение – провести грейдирование, засыпать щебнем. Потребности в асфальте не видят – малая численность населения.