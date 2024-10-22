Орловский завод по изготовлению резиновых изделий запустил новый цех

|
|вторник 22.10.2024 23:36:48
|302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
|
|
|
|
|Главная » Новости
20:20, 22 октября 2024 года
Орловский завод по изготовлению резиновых изделий запустил новый цехОн обошелся в 150 миллионов рублей.
Орловское предприятие по изготовлению резиновых изделий расширяет производство. Теперь там самостоятельно изготавливают сырье для будущей продукции.
Для этого был построен и запущен в работу новый цех. Инвестиции в него превысили 150 миллионов рублей.
Вложиться было решено ради расширения производства. Оборудование закупили в Китае. За одну смену цех может произвести 2,5 тонны резиновой смеси.
В планах у руководства предприятия до конца 2025-го года увеличить производительность предприятия на треть, а также расширить ассортимент продукции.
Параллельно на предприятии сейчас создают собственную лабораторию для проверки качества продукции. Запустить ее планируют уже в следующем году.
Антон Киселёв
|
© 2002−2024 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.
Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.