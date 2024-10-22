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20:20, 22 октября 2024 года Орловский завод по изготовлению резиновых изделий запустил новый цех Он обошелся в 150 миллионов рублей.







Орловское предприятие по изготовлению резиновых изделий расширяет производство. Теперь там самостоятельно изготавливают сырье для будущей продукции.



Для этого был построен и запущен в работу новый цех. Инвестиции в него превысили 150 миллионов рублей.



Вложиться было решено ради расширения производства. Оборудование закупили в Китае. За одну смену цех может произвести 2,5 тонны резиновой смеси.



В планах у руководства предприятия до конца 2025-го года увеличить производительность предприятия на треть, а также расширить ассортимент продукции.



Параллельно на предприятии сейчас создают собственную лабораторию для проверки качества продукции. Запустить ее планируют уже в следующем году.





Антон Киселёв





