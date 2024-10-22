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20:30, 22 октября 2024 года В гимназии Болхова улучшили условия занятия спортом В учебном учреждении закупили спортоборудование, отремонтировали спортзал и готовятся обзавестись зоной для воркаута.







Благодаря национальному проекту "Образование" за последние годы в Болхове все школы оснастили современным спортивным оборудованием и отремонтировали спортзалы.



В 2024-м году в проект попала Болховская гимназия. Сюда купили мячи, скакалки, гимнастические палки, оборудование для эстафет и соревнований, лыжные комплекты и шахматные наборы.



Одно из помещений превратили в мини-зал с мягким покрытием. Это пригодится для занятий гимнастикой или рукопашными видами единоборств.



Школьный спортзал тоже отремонтировали: поменяли полы, установили новые баскетбольные щиты и защитную сетку. Также здесь готовятся к созданию зоны воркаута.





Татьяна Тимохина





