В гимназии Болхова улучшили условия занятия спортом

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20:30, 22 октября 2024 года
В гимназии Болхова улучшили условия занятия спортомВ учебном учреждении закупили спортоборудование, отремонтировали спортзал и готовятся обзавестись зоной для воркаута.
Благодаря национальному проекту "Образование" за последние годы в Болхове все школы оснастили современным спортивным оборудованием и отремонтировали спортзалы.
В 2024-м году в проект попала Болховская гимназия. Сюда купили мячи, скакалки, гимнастические палки, оборудование для эстафет и соревнований, лыжные комплекты и шахматные наборы.
Одно из помещений превратили в мини-зал с мягким покрытием. Это пригодится для занятий гимнастикой или рукопашными видами единоборств.
Школьный спортзал тоже отремонтировали: поменяли полы, установили новые баскетбольные щиты и защитную сетку. Также здесь готовятся к созданию зоны воркаута.
Татьяна Тимохина
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