В Орле назвали причину смертельного ЧП с рабочими в Зареченском микрорайоне
Несчастный случай вызвала неудовлетворительная организация работ.
Фото: архив "Вести-Орел"
Госинспекция труда в Орловской области завершила расследование несчастного случая с рабочими ООО "Строй-Проект" и ООО "Транстройком". Напомним, что 18 сентября в Зареченском микрорайоне в результате обвала грунта погибли двое рабочих 63 и 24 лет, еще трое пострадали.
Как сообщили в пресс-службе ведомства, ЧП вызвала неудовлетворительная организация работ.