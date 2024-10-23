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8:00, 23 октября 2024 года
В Орле снова пройдет урок оказания первой помощиЗанятие состоится 26 октября.
В Орле снова пройдет урок оказания первой помощи. Занятие начнется в 10:00 26 октября в здании администрации Железнодорожного района Орла. Обучать будут инструкторы "Бригады Катукова".
При себе участникам нужно иметь туристический коврик, жгут, четыре бинта, косынку, влажные салфетки, одноразовые перчатки, одноразовую пеленку 60 на 90 сантиметров.
Для участия нужна предварительная запись с указанием даты занятия, ФИО и телефона. Количество мест ограничено. Запись доступна по ссылке.
Артем Ежаков
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