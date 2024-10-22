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15:45, 22 октября 2024 года

В Орле продолжается реконструкция Колхозного моста

Готовность объекта составляет 70%.

Фото: Юрий Парахин

Колхозный мост в Орле готов на 70%. Об этом в соцсетях сообщил мэр города Юрий Парахин. Он отметил, что даже с приходом холодов специалисты "Уваровской ПМК-22" продолжат установку перильных и барьерных ограждений.

Бригады рабочих уже завершили монтаж ливневой канализации и фундамента под опоры освещения на подходах со стороны улицы Колхозной. Сейчас они занимаются прокладкой сетей связи и установкой гидроизоляции на пролетных строениях. 

Обновленный Колхозный мост откроют для движения в 2025 году. Он станет двухполосным. Его ширина составит 16 метров, а длина - более 71 метра. Ширина тротуаров будет около двух метров.

Реконструкция ведется в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги". Ежедневно на объекте трудятся 60 рабочих и 10 единиц спецтехники.




Сергей Мерцалов
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