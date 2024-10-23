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8:45, 23 октября 2024 года В Орловской области учились ликвидировать очаг сибирской язвы Учения прошли в Кромском районе.



Фото: управление Роспотребнадзора по Орловской области

На территории Кромского района прошли учения, в ходе которых специалисты ведомств отрабатывали взаимодействие при ликвидации очага сибирской язвы животных. В ходе мероприятия провели теоретические и практические занятия.



По информации управления Роспотребнадзора по Орловской области, в мероприятии приняли участие специалисты Кромского межрайонного центра ветеринарии, ветеринарной лаборатории, Кромской ЦРБ, УМВД России по региону, управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.



– В теоретической части с интересным докладом выступил кандидат ветеринарных наук и почетный работник агропромышленного комплекса России Василий Витальевич Селиверстов. Василий Витальевич лично участвовал в ликвидации очага сибирской язвы в 2016 году на Ямале, - сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.



Практическая часть учений прошла на стадионе "Олимп" поселка городского типа Кромы.





Сергей Силаев





