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18:30, 22 октября 2024 года Орловский театр "Свободное пространство" забрал четыре награды международного фестиваля Все они на счету спектакля "Сон в летнюю ночь".





Орловский театр "Свободное пространство" забрал четыре награды международного фестиваля "На родине Владимира Зельдина", прошедшего в Мичуринске и собравшего театры из девяти регионов РФ и Белоруссии.



Все они на счету спектакля "Сон в летнюю ночь" по комедии Уильяма Шекспира режиссера Виктории Печерниковой. Постановка победила в номинациях "Лучшее художественное оформление", "Лучшая женская роль", "Лучшая мужская роль" и "Лучший спектакль".



Как сообщает региональный информационный портал, победа в первой номинации – заслуга художника-сценографа Ксении Кочубей и художника по костюмам Венеры Казаровой, а лучшая мужская и женские роли были сыграны Андреем Григорьевым и Ольгой Виррийской соответственно.





Артем Ежаков





