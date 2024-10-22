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18:30, 22 октября 2024 года

Орловский театр "Свободное пространство" забрал четыре награды международного фестиваля

Все они на счету спектакля "Сон в летнюю ночь".


Орловский театр "Свободное пространство" забрал четыре награды международного фестиваля "На родине Владимира Зельдина", прошедшего в Мичуринске и собравшего театры из девяти регионов РФ и Белоруссии.

Все они на счету спектакля "Сон в летнюю ночь" по комедии Уильяма Шекспира режиссера Виктории Печерниковой. Постановка победила в номинациях "Лучшее художественное оформление", "Лучшая женская роль", "Лучшая мужская роль" и "Лучший спектакль".

Как сообщает региональный информационный портал, победа в первой номинации – заслуга художника-сценографа Ксении Кочубей и художника по костюмам Венеры Казаровой, а лучшая мужская и женские роли были сыграны Андреем Григорьевым и Ольгой Виррийской соответственно.


Артем Ежаков
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