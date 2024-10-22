вторник 22.10.2024 23:36:28 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС





Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
ВЫБОРЫ 2024
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Семейный альбом
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Утро России. Орел
Театральный радиопроект "Литературная волна"
Большой Футбол
Главная » Новости

20:00, 22 октября 2024 года

Орловские школьники смогут получить рекомендации по выбору профессии

В техникуме сферы услуг для этого специально созданы две площадки.



Более шести тысяч школьников из Орловской области смогут получить ценные рекомендации по выбору будущей профессии. Для этого в техникуме сферы услуг специально созданы две площадки. В этом учебном заведении готовят не только барменов, но и представителей многих других профессий, связанных с обслуживанием.

Ученики Моховицкой школы стали участниками проекта "Билет в будущее", в рамках которого знакомятся с различными профессиями. На этот раз им рассказали о работе официантов. А еще участникам выдали сертификаты, которые они смогут добавить в свои личные портфолио. Татьяна Тимохина расскажет о том, чем еще занимались школьники.


Татьяна Тимохина
© 2002−2024 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.