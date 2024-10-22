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20:00, 22 октября 2024 года Орловские школьники смогут получить рекомендации по выбору профессии В техникуме сферы услуг для этого специально созданы две площадки.







Более шести тысяч школьников из Орловской области смогут получить ценные рекомендации по выбору будущей профессии. Для этого в техникуме сферы услуг специально созданы две площадки. В этом учебном заведении готовят не только барменов, но и представителей многих других профессий, связанных с обслуживанием.



Ученики Моховицкой школы стали участниками проекта "Билет в будущее", в рамках которого знакомятся с различными профессиями. На этот раз им рассказали о работе официантов. А еще участникам выдали сертификаты, которые они смогут добавить в свои личные портфолио. Татьяна Тимохина расскажет о том, чем еще занимались школьники.





Татьяна Тимохина





