Главная » Новости



19:00, 22 октября 2024 года Почти сотня спортсменов боролась за медали и места в орловской сборной по брейкингу В областной столице разыграли награды кубка губернатора.







В Орле прошел кубок губернатора по брейкингу. На нем разыграли медали и места в сборной региона. В соревнованиях участвовали порядка 100 спортсменов из Орла и Ливен.



Лучших выбирали по результатам предварительных раундов и плей-офф. По итогам, четыре лучших спортсмена в каждой возрастной категории получили приятные подарки.





Анастасия Дорохова





