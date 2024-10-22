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17:59, 22 октября 2024 года В Орле открыли выставку о работе тыла в годы Великой Отечественной войны Экспозиция расскажет о труде промышленников, аграриев и ученых во имя общей Победы.







В Орловском военно-историческом музее представили выставку "Победа ковалась в тылу". Экспозиция расскажет о труде промышленников, шахтеров, аграриев и ученых во время Великой Отечественной войны.



Редкие экспонаты представлены музеем-заповедником "Прохоровское поле". Всего экспозиция включает более 80 предметов. Это личные вещи тружеников тыла, орудия труда, наградные документы за изобретения и открытия.



Выставка открыта по 18 декабря.



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Эва Стасюлевич





