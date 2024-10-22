В Орле открыли выставку о работе тыла в годы Великой Отечественной войны
Экспозиция расскажет о труде промышленников, аграриев и ученых во имя общей Победы.
В Орловском военно-историческом музее представили выставку "Победа ковалась в тылу". Экспозиция расскажет о труде промышленников, шахтеров, аграриев и ученых во время Великой Отечественной войны.
Редкие экспонаты представлены музеем-заповедником "Прохоровское поле". Всего экспозиция включает более 80 предметов. Это личные вещи тружеников тыла, орудия труда, наградные документы за изобретения и открытия.