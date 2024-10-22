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14:30, 22 октября 2024 года Клычков дал несколько дней на решение проблем с отоплением в Орловской области Сообщить о них можно по телефону горячей линии.





В Орловской области запущена в работу 1251 котельная. Отапливаются почти 4,5 тысячи многоквартирных домов. На объекты социальной сферы тепло подается. Но точечные недочеты остаются.



В регионе действует горячая линия, на которую можно позвонить и сообщить адрес, если отопления еще нет. На нее уже поступило около 500 сообщений. Номер телефона: 8-909-226-65-39.



Тему отопления в своем прямом эфире затронул и глава региона. Он дал несколько дней профильному департаменту на отработку проблемных адресов.









Анна Вайсергисер





