В Орле обсудили обеспечение безопасности на День народного единства
Заседание оперштаба прошло на фоне участившихся атак дронов на регион и объявления ракетной опасности.
22 октября под председательством губернатора Орловской области Андрея Клычкова прошло очередное заседание оперативного штаба региона. В нем приняли участие представители правительства Орловщины, силового блока, правоохранительных и чрезвычайных ведомств.
Как сообщает региональный информационный портал, на встрече обсудили обеспечение безопасности при проведении массовых мероприятий, посвященных Дню народного единства. Андрей Клычков особо отметил участившиеся атаки дронов на регион и недавнее объявление ракетной опасности.
Также затронули вопрос использования подвалов многоквартирных домов в качестве укрытий. Ранее глава региона отметил, что некоторые управляющие компании повесили замки на двери подвалов. Андрей Клычков подчеркнул, что такого происходить не должно.