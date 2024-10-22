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17:00, 22 октября 2024 года В Орле обсудили обеспечение безопасности на День народного единства Заседание оперштаба прошло на фоне участившихся атак дронов на регион и объявления ракетной опасности.





22 октября под председательством губернатора Орловской области Андрея Клычкова прошло очередное заседание оперативного штаба региона. В нем приняли участие представители правительства Орловщины, силового блока, правоохранительных и чрезвычайных ведомств.



Как сообщает региональный информационный портал, на встрече обсудили обеспечение безопасности при проведении массовых мероприятий, посвященных Дню народного единства. Андрей Клычков особо отметил участившиеся атаки дронов на регион и недавнее объявление ракетной опасности.



Также затронули вопрос использования подвалов многоквартирных домов в качестве укрытий. Ранее глава региона отметил, что некоторые управляющие компании повесили замки на двери подвалов. Андрей Клычков подчеркнул, что такого происходить не должно.





Артем Ежаков





