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11:57, 22 октября 2024 года Приход орловского храма взял шефство над участником СВО Молодой человек получил тяжелое ранение и обморожение обеих ног.



Фото: Орловская митрополия

Приходская община Свято-Троицкого храма в Орле во главе с протоиереем Андреем Михалевым взяла на себя заботу об участнике СВО. Об этом сообщает информационно-аналитический отдел Орловской митрополии.



Молодому человеку всего 24 года, он сирота и получил тяжелое ранение и обморожение обеих ног. Сейчас он восстанавливает здоровье, а волонтеры прихода активно ему в этом помогают.



На днях иерей Роман Жудин привез бойцу продукты питания, а прихожанки Свято-Троицкого храма приготовили для него еду и навели порядок в его квартире.





Сергей Мерцалов





