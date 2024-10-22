Приход орловского храма взял шефство над участником СВО

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11:57, 22 октября 2024 года
Приход орловского храма взял шефство над участником СВОМолодой человек получил тяжелое ранение и обморожение обеих ног.
Фото: Орловская митрополия
Приходская община Свято-Троицкого храма в Орле во главе с протоиереем Андреем Михалевым взяла на себя заботу об участнике СВО. Об этом сообщает информационно-аналитический отдел Орловской митрополии.
Молодому человеку всего 24 года, он сирота и получил тяжелое ранение и обморожение обеих ног. Сейчас он восстанавливает здоровье, а волонтеры прихода активно ему в этом помогают.
На днях иерей Роман Жудин привез бойцу продукты питания, а прихожанки Свято-Троицкого храма приготовили для него еду и навели порядок в его квартире.
Сергей Мерцалов
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