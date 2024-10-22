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13:45, 22 октября 2024 года Орловской семье вручили диплом победителя Всероссийского конкурса Пашковы участвовали в номинации "Сельская семья".



Фото: департамент социальной защиты Орловской области

Семье Пашковых из села Плоское Свердловского района Орловской области вручили диплом победителя Всероссийского конкурса в номинации "Сельская семья". Торжественная церемония награждения состоялась в Государственном Кремлевском Дворце. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.



В этом году Сергей Николаевич и Ольга Викторовна Пашковы отмечают фарфоровую свадьбу - 20 лет совместной жизни. Все это время они живут и трудятся в своем родном селе. Участвуют в культурной и спортивной жизни района. Сергей - глава КФХ, Ольга - учительница. Воспитывают троих детей.



Отметим, что в в конкурсе "Семья года" приняли участие более 11 тысяч семей. По итогам региональных этапов в оргкомитет рассмотрел 388 заявок со всех уголков страны. В результате победителями Всероссийского конкурса стали 88 российских семей.





Сергей Мерцалов





