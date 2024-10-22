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11:00, 22 октября 2024 года

Андрей Клычков пригласил орловцев на футбол

3 ноября ФК "Орел" сыграет с командой "Динамо-Владивосток".

Фото: архив

Губернатор Орловской области Андрей Клычков пригласил орловцев на футбольный матч, который состоится 3 ноября на домашнем стадионе ФК "Орел". В этот день наша команда встретится с "Динамо-Владивосток".

- До конца сезона осталось две игры: на выезде с подмосковным "Строгино" и последний домашний матч с "Динамо-Владивосток". Верю в наших ребят и приглашаю всех 3 ноября посетить последний матч ФК "Орел" в его дебютном сезоне во Второй лиге", - сказал глава региона во время прямого эфира в соцсетях. 

Андрей Клычков также напомнил о недавней блестящей победе орловских футболистов над обнинским "Квантом" со счетом 4:0. Сейчас ФК "Орел" занимает 11-ю строчку в турнирной таблице.




Сергей Мерцалов
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