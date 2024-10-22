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10:15, 22 октября 2024 года Десять домов в Северном районе Орла остались без горячей воды О ремонте запорной арматуры на тепловой сети сообщил Орловский филиал АО "Квадра".



Фото: Ольга Супонева

Десять домов в Северном районе Орла на несколько часов остались без горячей воды. Причиной стал ремонт запорной арматуры на тепловой сети, о чем сообщил Орловский филиал АО "Квадра".



22 октября до 12:00 горячей воды не будет в десяти домах по следующим адресам:



- Улица Металлургов, дома 19, 21, 23, 27;



- Улица Раздольная, дома 43, 45, 49, 51, 55;



- Улица Родзевича-Белевича, дом 23.







Сергей Мерцалов





