Десять домов в Северном районе Орла остались без горячей воды

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10:15, 22 октября 2024 года
Десять домов в Северном районе Орла остались без горячей водыО ремонте запорной арматуры на тепловой сети сообщил Орловский филиал АО "Квадра".
Фото: Ольга Супонева
Десять домов в Северном районе Орла на несколько часов остались без горячей воды. Причиной стал ремонт запорной арматуры на тепловой сети, о чем сообщил Орловский филиал АО "Квадра".
22 октября до 12:00 горячей воды не будет в десяти домах по следующим адресам:
- Улица Металлургов, дома 19, 21, 23, 27;
- Улица Раздольная, дома 43, 45, 49, 51, 55;
- Улица Родзевича-Белевича, дом 23.
Сергей Мерцалов
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