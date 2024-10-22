Главная » Новости



15:00, 22 октября 2024 года В Орле стартовала музейная неделя Благотворительный марафон направлен на участников СВО.



Фото: архив

В орловском краеведческом музее началась музейная неделя. В этот раз благотворительный культурный марафон направлен на участников СВО и их семей. Они могут бесплатно посетить экспозиции и временные выставки.



Чтобы воспользоваться этой возможностью, необходимо подтвердить свой статус в кассе театра, предъявив соответствующий документ. Уже завтра, 23 октября, в 11 часов состоится большая экскурсия по краеведческому музею. А в пятницу, 25 октября, двери распахнет военно-патриотический музей.





Екатерина Габова





