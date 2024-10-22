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9:18, 22 октября 2024 года В нескольких домах по Генерала Родина в Орле отключат отопление Неудобства связаны с ремонтом теплосети.



Фото: архив

22 октября в некоторых домах на улице Генерала Родина в Орле будет отключено отопление. В частности, это коснется многоэтажек № 52, 54 и 56.



Отключение будет действовать с 9:00 до 14:00. Как сообщили в компании "Орелгортеплоэнерго", неудобства связаны с ремонтом теплосети.











Сергей Мерцалов





