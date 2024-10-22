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7:34, 22 октября 2024 года

22 октября 2024 Яков Студеный: народные приметы на день

Какие есть поверья, что можно делать, а каких действий лучше избегать.

Фото: архив

22 октября 2024 в народном календаре - Яков Студеный. У наших предков были свои обычаи, которые они соблюдали на Якова. Рассказываем, какие есть народные приметы и о чем говорят природные явления.

У крестьян в это время начиналась активная заготовка дров к зиме: раньше Якова к делу этому не приступали. Хозяйки варили и подавали к столу каши, это считалось хорошим знаком. Не принято в этот день шить, чинить вещи, нельзя загружать себя работой сверх меры: говорят, что с потраченными на это силами уйдет здоровье. Плохой приметой считается делать уборку.

Если вы собрались в гости, не ходите без презента, принесите что-то к столу или захватите подарок для хозяев. Идти с пустыми руками - привлечь нужду в собственный дом.

Приметы, связанные с природой, есть такие. Лиственница в иголках - снега пока ждать не стоит. А вот утренний дождь, напротив, сулит снег к вечеру. Причем такой снег, выпавший на мокрую землю, предвещает скудный урожай на следующий год.


Ольга СУПОНЕВА
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