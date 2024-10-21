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20:26, 21 октября 2024 года Губернатор Орловской области посетит с рабочим визитом Республику Беларусь Запланировано подписание соглашения.





Губернатор Орловской области Андрей Клычков посетит с трехдневным рабочим визитом Брестскую область Республики Беларусь. Об этом глава региона рассказал во время прямого эфира в социальных сетях.

"Подписываем соглашение в рамках того решения, которое было с президентом принято", – заявил губернатор. Напомним, что Андрей Клычков встретился с президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко 1 апреля. Лукашенко подчеркнул, что Беларусь готова оказать помощь Орловской области и обозначил основные направления сотрудничества с регионом. Белорусы могут построить на Орловщине значимые объекты, а драйверами роста сотрудничества могут стать ряд сильных экономических отраслей Орловщины, таких как сельское хозяйство, микроэлектроника и инвестиционная сфера.





Артем Ежаков





