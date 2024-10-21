Орловские волонтеры ежедневно отвозят гуманитарную помощь под Курск и в зону СВО
У некоторых добровольцев уже выстроился собственный график.
Ежедневно орловские волонтеры доставляют помощь в зону СВО и в Курскую область. У некоторых добровольцев уже выстроился собственный график. С волонтерами пообщалась Елена Степовая.
С наступлением холодов приоритеты в сборе немного корректируются. Сейчас в грузы обязательно включают теплые вещи. Традиционно в посылки кладут детские письма. К слову, в Орле действует первый в России госархив с письмами СВО.