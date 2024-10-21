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20:45, 21 октября 2024 года Орловские волонтеры ежедневно отвозят гуманитарную помощь под Курск и в зону СВО У некоторых добровольцев уже выстроился собственный график.







Ежедневно орловские волонтеры доставляют помощь в зону СВО и в Курскую область. У некоторых добровольцев уже выстроился собственный график. С волонтерами пообщалась Елена Степовая.



С наступлением холодов приоритеты в сборе немного корректируются. Сейчас в грузы обязательно включают теплые вещи. Традиционно в посылки кладут детские письма. К слову, в Орле действует первый в России госархив с письмами СВО.





Елена Степовая





