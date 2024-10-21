"Говорит Орел". "Счастливый билет"

Совсем скоро в Орле стартует Межрегиональный конкурс-фестиваль детских и юношеских театральных коллективов «Счастливый билет». Он в 7-й раз пройдёт на базе Дома детского творчества №3. Заявки уже принимают.



Сколько коллективов уже изъявили желание поучаствовать в конкурсе, какие номинации в этом году предложены участникам – об этом в прямом эфире на «Радио России. Орел» рассказали одни из организаторов фестиваля-конкурса Елена Иванчук, Елизавета Бугорская и Светлана Ахназарова.