Орловец проведет три года в колонии за призыв к терроризму
На своей странице в социальных сетях он призывал "расстрелять руководство страны".
Герой этого сюжета отбывает наказание по 205-й статье части второй УК РФ. Публичный призыв к терроризму, оправдание и пропаганда терроризма. На своей странице в социальных сетях он призывал "расстрелять руководство страны". Объяснить за что он не смог ни в суде, ни нашему корреспонденту. Мария Семак о том, что за противоправные поступки ответ перед законом – неминуем.