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18:42, 21 октября 2024 года Орловец проведет три года в колонии за призыв к терроризму На своей странице в социальных сетях он призывал "расстрелять руководство страны".







Герой этого сюжета отбывает наказание по 205-й статье части второй УК РФ. Публичный призыв к терроризму, оправдание и пропаганда терроризма. На своей странице в социальных сетях он призывал "расстрелять руководство страны". Объяснить за что он не смог ни в суде, ни нашему корреспонденту. Мария Семак о том, что за противоправные поступки ответ перед законом – неминуем.





Мария Семак





