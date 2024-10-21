Владимир Путин наградил епископа Ливенского и Малоархангельского Нектария орденом Дружбы
Указ опубликован на интернет-портале правовой информации.
Владимир Путин наградил епископа Ливенского и Малоархангельского Нектария (Николая Васильевича Селезнева) орденом Дружбы. Указ опубликован на интернет-портале правовой информации. Награды епископ удостоен за вклад в сохранение и развитие духовно-нравственных традиций и активную просветительскую деятельность.
Напомним, что в октябре аналогичной награды за аналогичные заслуги был удостоен митрополит Орловский и Болховский Тихон.