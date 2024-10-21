В Орловской области возвели новый фельдшерский пункт
Он появился в селе Нетрубеж Колпнянского района.
В селе Нетрубеж Колпнянского района Орловской области возведен новый модульный фельдшерско-акушерский пункт. Он заменит старый ФАП. На строительство потратили 4,5 миллиона рублей.
ФАП строился в рамках национального проекта "Здравоохранение" и программы "Модернизация первичного звена здравоохранения". Медучреждение уже оснащено мебелью и нужным для работы оборудованием. Пункт обслуживает порядка 500 человек.