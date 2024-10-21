Главная » Новости



18:30, 21 октября 2024 года Орловские школьники поборются за победу в "Большой перемене" На финальный этап в "Артек" уехали шесть представителей от Орловщины.



Фото: архив "Вести-Орел"

Шестеро орловских школьников поборются за победу в конкурсе "Большая перемена". В "Артеке" с 24 по 28 октября пройдет финальный этап.



Как сообщает региональный информационный портал, Орловщину представят Елизавета Воропаева из школы №50, Елизавета Кабанова из школы №11, Ирина Прыгунова из школы №27, Ярослав Воропаев из школы №12, Софья Бумбак из СОШ №1 города Мценска и Полина Птицына из Хотынецкой средней школы.



Победители "Большой перемены" среди десятиклассников получат по миллиону рублей на образование и дополнительные баллы при поступлении в вузы. Победители конкурса среди учеников 8-9 классов получат по 200 тысяч рублей на образование и саморазвитие.









Артем Ежаков





