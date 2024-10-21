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15:50, 21 октября 2024 года В регионе приступают к строительству Западного обхода Орла В проект планируют вложить более 15 миллиардов рублей.



Фото: ФКУ Упрдор Москва-Харьков

В Орловской области начинается строительство Западного обхода. Поиском подрядчика занимается ФКУ Упрдор Москва-Харьков. Прием заявок на участие в аукционе продлится до 2 ноября, а итоги будут подведены 6 ноября.



Общий объем инвестиций в проект составит 15,5 миллиардов рублей. Работы необходимо завершить до конца октября 2028 года.



Напоним, что проект реализуется по поручению Председателя Правительства Российской Федерации Михаила Мишустина, к которому ранее с ходатайством обратился губернатор Андрей Клычков. Об этом информирует телеграм-канал "Телеграммы из Орла".





Сергей Мерцалов





