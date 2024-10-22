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15:30, 22 октября 2024 года В Орле определили лучший проект мам-предпринимателей Участие в конкурсе приняли 33 женщины.







В Орле определили лучший проект мам-предпринимателей. Не смотря на то, что конкурс проходил впервые, поучаствовать в нем изъявили желание 33 человека.



В финале конкурса 22 предпринимательницы представили свои бизнес-идеи. В числе лучших окоазались проекты, связанные с шитьем, фотографией, консалтингом, бьюти-сферой и другими направлениями. Победителем стала Екатерина Кураева, которая раскрыла тему женского здоровья.



Ведь всего за 3,5 года у нее уже десятки довольных учениц, которым помогла ее йогатерапия. С победительницей конкурса встретилась Екатерина Габова.





Екатерина Габова





