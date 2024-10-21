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19:50, 21 октября 2024 года В Орле прошел региональный этап всероссийского фестиваля дворового баскетбола На площадку вышли любители.







В Орле прошел региональный этап всероссийского фестиваля дворового баскетбола три на три. На площадку вышли любители.



В турнире приняли участие девять команд. Фестиваль детского дворового баскетбола прошел в третий раз по партийному проекту "Единой России" "Детский спорт".



Лучшими среди девушек стали ливенские участницы, у ребят – школьники из Орла. Впереди у них – соревнования в Перми, которые состоятся в декабре.





Анастасия Дорохова





