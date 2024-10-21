Главная » Новости



15:30, 21 октября 2024 года В Орловской области продолжается прием заявок для участия в конкурсе "Портрет волонтера 2024" Главная цель – популяризация добровольчества.







В Орловской области продолжается прием заявок для участия в региональном конкурсе "Портрет волонтера 2024". Впервые на Орловщине он прошел в 2017 году и с тех пор продолжает свою миссию по популяризации добровольчества.



31 октября станет известно, кто станет победителем в этом году. Чтобы принять участие, необходимо зарегистрироваться на сайте Добро.РФ и ознакомиться с положением конкурса. В 2024-м в него были внесены некоторые изменения. Наша съемочная группа узнала о нововведениях и пообщалась с победителями прошлых лет.





Юлия Опанасюк





