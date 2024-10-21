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17:30, 21 октября 2024 года В Болхове завершают ремонт дворов по улице Комсомольской Ранее с этим возникли проблемы.







По национальному проекту "Жилье и городская среда" с 2017-го года в Болхове отремонтировали 57 дворовых территорий, однако вокруг четырех домов на улице Комсомольской возникли проблемы.



С первым подрядчиком не повезло, поэтому к обещанному сроку в 15 октября работы не завершили. Благоустройство обошлось в 4,2 миллиона рублей. Здесь осталось доделать небольшие участки асфальта, поставить урны и лавочки, смонтировать освещение. Сдача дворов на Комсомольской планируется через неделю – после приема комиссии.





Татьяна Тимохина





