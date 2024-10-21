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14:30, 21 октября 2024 года В Орловской области прогнозируют потепление Также ждут небольшие осадки.





В Орловской области в ближайшие дни прогнозируют потепление. Об этом рассказали в региональном Гидрометцентре. Также ждут небольшие осадки.



22 октября в регионе прогнозируют переменную облачность, преимущественно без осадков. Ночью столбики термометров покажут от нуля до пяти градусов тепла, днем от 10 до 15 градусов.



23 октября днем местами возможен небольшой дождь. В ночные часы температура составит от трех до восьми градусов, днем потеплеет до 11 – 16 градусов.



24 октября преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью: от двух до семи градусов, днем от 6 до 11 градусов.





Артем Ежаков





