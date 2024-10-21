Главная » Новости



13:45, 21 октября 2024 года Клычков призвал держать на жестком контроле прохождение отопительного сезона В настоящее время все объекты ТЭК и ЖКХ региона полностью готовы к отопительному периоду.



Фото: архив

21 октября на заседании регионального правительства объявили о полной подаче тепла в жилищный фонд и на все социальные объекты Орловской области. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.



Губернатор Андрей Клычков подчеркнул, что подготовка к осенне-зимнему периоду имеет огромное социальное значение. Он призвал областные структуры, руководителей предприятий и глав муниципальных держать на жестком контроле процесс прохождения отопительного сезона и оперативно реагировать на все жалобы граждан.



В настоящее время к отопительному периоду подготовлено 4332 дома, 487 километров тепловых сетей, 7081 трансформаторная подстанция, 30 тысяч километров электрических сетей и 15,4 тысяч километров газопроводов. Для котельных заготовлено 759 тонн угля и свыше 22 тысяч тонн резервного мазута.











Сергей Мерцалов





